Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать

Здание является нежилым. В нем два этажа, а площадь составляет 260,4 квадратных метра. Об этом говорится в прогнозном плане приватизации на 2022 год, размещенном на сайте администрации.
По информации Министерства инвестиций и развития Свердловской области, объект был построен во второй половине XIX века, а к 1920-м годам здание часовни обветшало. В 1924 году старообрядцами часовня была «перенесена» в дом на Малой Вогульской. А здание на улице Ленина было отдано Горкомхозу.
Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в прогнозный план, как правило, включается недвижимое имущество, которое не используется для целей реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Также, в целях привлечения частных инвестиций и вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот, в Прогнозный план включаются здания и помещения, находящееся в аварийном состоянии и требующие значительных средств на их ремонт и восстановление, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.
Там отметили, что согласно законодательству, продажа муниципального имущества в собственность физических или юридических лиц называется приватизацией. Она планируется путем разработки проекта на плановый период. Поэтому другая документация, в том числе и «план продаж» не готовятся.