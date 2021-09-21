Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать

По информации Министерства инвестиций и развития Свердловской области, объект был построен во второй половине XIX века, а к 1920-м годам здание часовни обветшало. В 1924 году старообрядцами часовня была «перенесена» в дом на Малой Вогульской. А здание на улице Ленина было отдано Горкомхозу.