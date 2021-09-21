Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года

Кроме того, в Минприроды добавили, что к концу 2024 года в Норильске планируется снизить валовые выбросы на 69% по сравнению с 2017 годом. Это станет возможно за счет реализации «Серной программы». Она предполагает обновление Медного и Надеждинского металлургических заводов.