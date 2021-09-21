Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года

В ведомстве уточнили, что речь идет о Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке, пишут «Новые известия».
Также, согласно статистике Минприроды, за три года в топ городов с самыми высокими показателями выбросов в атмосферу находятся Норильск, городской округ Новокузнецкий, Череповец, Липецк, городской округ Рефтинский и Челябинск, передает RT.
Кроме того, в Минприроды добавили, что к концу 2024 года в Норильске планируется снизить валовые выбросы на 69% по сравнению с 2017 годом. Это станет возможно за счет реализации «Серной программы». Она предполагает обновление Медного и Надеждинского металлургических заводов.