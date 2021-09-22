Автомобилист снес забор вблизи «Смака» на Вые в Нижнем Тагиле

Также она отметила, что обломки забора лежат на дороге, а сам он частично помят. На земле можно увидеть маленькие осколки стекла. В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции заявили, что транспортное средство получило механические повреждения. В инциденте обошлось без пострадавших.