Экологическая катастрофа: земли в омском селе оказались залиты нефтью

В июне 2021 года работы в этом районе проводило АО «Транснефть — Западная Сибирь». По неизвестной причине из трубопровода вылились остатки нефтепродуктов. ПО этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело за «Порчу земли», подсчитывается ущерб от экологической катастрофы.
Оказалось, что жители села Пикетное были не в курсе происходящей ситуации, а узнали о разливе нефти только из СМИ и мессенджеров. По их словам, нефтепровод находится недалеко от населенного пункта, а летом местные жители ходили в лес за грибами и ягодами.
Между тем, 30 июля АО «Транснефть-Западная Сибирь» получила три штрафа на общую сумму 460 тысяч рублей. Из них 400 тысяч за рекультивацию без соответствующих разрешений и проектов, 40 тысяч за уничтожение плодородного слоя почвы и 20 тысяч за скрытие информации о произошедшем, сообщает «Город55».