Горный университет Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Перми

Напомним, два дня назад один из студентов Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров вошел в свой вуз с охотничьим ружьем и открыл стрельбу по однокурсникам и преподавателям, которые в попытке спастись начали выпрыгивать из окон аудиторий. В результате погибли 6 человек, а еще сорок три получили ранения и травмы различной степени тяжести. Наиболее тяжелых отправили в больницы Москвы, а еще двенадцать человек остались на лечении в пермских медучреждениях. Среди них виновник трагедии, который был ранен правоохранителями и находится под охраной.