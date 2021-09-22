Многодетному тагильчанину провели тест на наркотики на передаче «Мужское и женское»

Напомним, у Сергея Максимова после смерти жены остались трое сыновей, которым 6, 13 и 16 лет. Через некоторое время сестры умершей Екатерины забили тревогу — Максимов не следит за детьми, все деньги и имущество спускает на алкоголь и наркотики, а квартира превращается в притон. Однако сам Сергей все обвинения отрицал, говорил, что наркотики ему подкинул пасынок — старший сын Екатерины от первого брака, которому 18 лет. Несмотря на это, органы опеки изъяли детей у Максимова, но недавно ему удалось вернуть их.