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Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников

22 сентября 2021, 06:21
Фото: 1MI
В сентябре 2021 года наибольшее число вакансий в Центр занятости Нижнего Тагила поступило от МУ МВД «Нижнетагильское». Правоохранительные органы ищут 23 оперуполномоченных, 30 полицейских и 5 полицейских-водителей. Всего в МВД города 90 вакантных мест, а в регионе требуется более тысячи сотрудников полиции.

Также в городе нужны инспекторы ДПС и участковые (по 10 мест). Не хватает 10 следователей с высшим юридическим образованием, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Только сильные духом люди, которых мы приглашаем в наши ряды, смогут справиться с непростыми условиями службы, отметила руководитель пресс-группы Элина Балуца.

Будущий полицейский должен обладать крепким здоровьем и хорошей физической подготовкой. Ещё одно условие для мужчин — наличие военного билета.

По информации Центра занятости, в Нижнем Тагиле полицейские и инспекторы ДПС получают в среднем 27 тысяч рублей; оперуполномоченные, следователи и участковые - 35 тысяч рублей.

В пресс-службе МУ МВД рассказали, что зарплата начинающих сотрудников составляет 25 тысяч рублей. Однако заработок может расти в зависимости от сложности работы и выслуги лет.

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#Полицейские#Средняя зарплата#Центр занятости#МВД#Полиция#Вакансии#Нижний Тагил#Общество
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