Автоэксперты высказались по поводу отмены штрафа за нарушение средней скорости

В соцсетях публикуют информацию, со ссылкой на разные источники, о том что ГИБДД больше не выписывает штрафы за превышение средней скорости. К примеру, в Москве их не выписывают с августа, а в Подмосковье практически с начала лета.

Главред журнала “За рулём” Максим Кадаков и координатор движения “Синие Ведерки” Петр Шкуматов прокомментировали сами штрафы и их отмену. По словам Кадакова, это наказание “не совсем законно”, а Шкуматов напомнил о том, что многим автолюбителям удалось оспорить эти штрафы в суде, пишет NEWS.ru. Напомним, технология определения средней скорости применяется на российских дорогах с 2013 года. По мнению руководства ГИБДД замер времени проезда автомобиля, производимый двумя камерами уменьшает аварийность. В то же время, у этого метода есть свои недочеты. Камеры установлены в начале и конце определенного участка, например, на расстоянии километра друг от друга. Шкуматов отметил, что при отсутствии четкого места совершения нарушения все сомнения трактуются в пользу привлекаемого к админответственности. В свою очередь, Кадаков подчеркнул, что ни в КоАП ни в ПДД не определено понятие “средняя скорость”. Для выписывания штрафов нужно было привести “законодательство в соответствие”, – считает главред.