«На всякий случай» отменяется! Монетизируем ненужное!

Не секрет, что у многих есть вещи «на всякий случай» и «на всякий пожарный».
Лежат себе годами в «темной» комнате или на балконе.
Любую старую технику можно сдать в магазин и получить скидку при покупке новых товаров.
Вы только посмотрите на размеры скидок!
Как это работает?
Представляете, приносите старый телик, а уходите с новеньким, да еще и купленным с выгодой! А может и не только новый телик возьмете, а еще что-то.
Тогда скидка распространится на оба товара!
А если НЕНУЖНОЕ крупногабаритное (холодильник, стиральная машина, газовая или электроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная поверхность, кондиционер и т.п), мы готовы вывезти сами.
А купленное НУЖНОЕ доставят бесплатно!
И особенно приятный момент, если разное «на всякий случай» есть, а средств на покупку нет или не хватает, то предоставят рассрочку платежа без участия банков и переплат.
Пусть ваш дом будет наполнен только НУЖНЫМ!
По-дружески. Только так!
Магазины Корпорации «Центр» в Нижнем Тагиле:
ТЦ «МегаМарт», пр-т Ленинградский, 28
ТРЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, 49
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