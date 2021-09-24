TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«На всякий случай» отменяется! Монетизируем ненужное!

24 сентября 2021, 06:39
Фото: Корпорация «Центр»
23 сентября во всех магазинах Корпорации Центр и kcentr.ru стартует новая акция!

Не секрет, что у многих есть вещи «на всякий случай» и «на всякий пожарный».

Лежат себе годами в «темной» комнате или на балконе.

Любую старую технику можно сдать в магазин и получить скидку при покупке новых товаров.

Вы только посмотрите на размеры скидок!

Как это работает?

  1. шаг: выберите у себя дома (ну или не у себя ) НЕНУЖНОЕ
  2. шаг: приходите в магазин и выберите НУЖНОЕ
  3. шаг: рассказать продавцу о своем желании принять участие в данной акции
  4. шаг: оформить покупку

Представляете, приносите старый телик, а уходите с новеньким, да еще и купленным с выгодой! А может и не только новый телик возьмете, а еще что-то.

Тогда скидка распространится на оба товара!

А если НЕНУЖНОЕ крупногабаритное (холодильник, стиральная машина, газовая или электроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная поверхность, кондиционер и т.п), мы готовы вывезти сами.

А купленное НУЖНОЕ доставят бесплатно!

И особенно приятный момент, если разное «на всякий случай» есть, а средств на покупку нет или не хватает, то предоставят рассрочку платежа без участия банков и переплат.

Акция НЕНУЖНОЕ СДАВАЙТЕ продлится до 19 октября включительно.

Пусть ваш дом будет наполнен только НУЖНЫМ!

По-дружески. Только так!

Магазины Корпорации «Центр» в Нижнем Тагиле:

ТЦ «МегаМарт», пр-т Ленинградский, 28

ТРЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, 49

Еще больше предложений, а также подробности акции

На сайте kcentr.ru

Мы в инстаграм instagram.com/kcentr_ru

Мы в ВК vk.com/corpcentre

#Акция#Бытовая техника#Корпорация «Центр»#Техника#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25