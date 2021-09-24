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В стометровую пропасть на Эльбрусе провалилась группа альпинистов с Урала

24 сентября 2021, 03:43
Фото: 1МI
Альпинисты из разных регионов страны, в том числе с Урала, заблудились при восхождении на Эльбрус. Часть из них провалились в стометровую пропасть.

В ночь на 24 сентября 2021 года группа альпинистов, совершающих восхождение к вершине Эльбруса, подала сигнал бедствия, сообщает E1.

Спасатели развернули поисковую спецоперацию по поискам группы альпинистов, которая пропала на высоте порядка 5 тысяч метров. Скорость ветра достигала 70 метров в секунду, видимость затруднял мокрый снег. Температура воздуха в районе поисков составляла -20 °C.

Спасателям удалось спустить в базовый лагерь 14 человек из 19. В группу альпинистов-любителей входили двое екатеринбуржцев: Ирина Гальчук и Дмитрий Парахин. 37-летний мужчина находится в лагере, судьба 32-летней девушки пока не известна.

Фото: Ирина Гальчук / Instagram.com

Выживший екатеринбуржец рассказал, что во время восхождения началась метель, видимость упала до 1 метра. Альпинисты заблудились в метели и сорвались в пропасть.

Мы летели вниз не менее 100 метров, во время падения член группы сломал ногу. После приземления мы отправили спасателям сигнал SOS. Прождав спасателей 2 часа, мы самостоятельно начали спуск, неся на себе травмированного мужчину,рассказал Дмитрий.

Около 23 часов появились спасатели, которые на траках начали спускать членов группы к подножью. Ночью 24 сентября 2021 года спасатели обнаружили всех членов группы: из 19 человек трое погибли.

Известно, что практически все пострадавшие альпинисты имеют разные степени обморожения конечностей и переломы.

По словам экспертов, причиной ЧП стала халатность при подготовке к восхождению. На группу выделили только двух гидов, хотя их должно быть не менее 4-х, а руководитель группы не имел должного альпинистского опыта.

В восхождении участвовали альпинисты-любители из 11 регионов России, в числе уральцев были люди из Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

Напомним, в середине августа 2021 года в горах Киргизии погиб екатеринбургский альпинист. Молодой мужчина попал под камнепад.

Попал под камнепад: альпинист из Екатеринбурга погиб в Киргизии
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