Зарезал мать с двумя «ангелочками» и сжег: все о тройном убийстве в Кировграде

Из показаний задержанного следует, что после расправы над семьей, он поджог квартиру и отправился в магазин за новой порцией спиртного, после чего спокойно выспался у себя дома и отправился на работу. На автомойке, где работал убийца, его и задержали оперативники. Из квартиры убитой он также похитил мобильный телефон и несколько ювелирных украшений.