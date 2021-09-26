Путин подчеркнул лидерство "Единой России" по итогам выборов

По его словам, значительно возросла ответственность депутатского корпуса. “В первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, неважно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять”, — отметил Путин.