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Скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов

27 сентября 2021, 09:22
Фото: страница Кирилла Разлогова в Facebook
Программный директор Московского международного кинофестиваля, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов скончался на 76-м году жизни.

Он скончался из-за сердечной недостаточности, когда вернулся из командировки, пишут «Новые известия».

Разлогов собирался в другую командировку, когда ему стало плохо, пишет «Интерфакс» со ссылкой на дочь погибшего Анастасию.

На данный момент неизвестно, когда состоится прощание.

Напомним, Разлогов является заслуженным деятелем искусства РФ. Он также был

Пока время и место прощание с Кириллом Разлоговым остаются неизвестными.ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства и профессором ВГИКа. Он написал серию книг и статей об истории кино.

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#Москва#Скончался#Кино#Смерть#Происшествия
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