К 300-летию Нижнего Тагила откроют Демидовский сад

Устройство Демидовского сада проходит в рамках проекта на грант конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!». На полученные от металлургической компании деньги руководство городской станции юных натуралистов закупило не только саженцы растений, но и компьютерную технику, а также цифровое оборудование для занятий с детьми в зимнее время года.