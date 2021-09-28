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Перед взрывом баллона с газом на пожаре уралец спас мать с двумя детьми в Михайловске

28 сентября 2021, 06:52
Фото: 1МI
Сотрудник МЧС Свердловской области Андрей Сутугин в нерабочее время спас семью с детьми из пожара, перед самым взрывом баллона с газом в Михайловске.

Ночью 24 сентября 2021 года водитель пожарного автомобиля МЧС Андрей Сутугин спас через окно мать с детьми при пожаре в Михайловске Свердловской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Мужчина возвращался домой со службы, когда увидел пламя в окне дома. Спасатель поспешил на место возгорания, где обнаружилось, что частный дом и надворные постройки практически полностью объяты огнем.

Спасатель через окно комнаты, полностью задымленной, вытащил на улицу женщину с двумя детьми — попасть в дом через дверь уже не было возможности. Через некоторое время в доме взорвался газовый баллон.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасенная семья была передана прибывшим медикам. Площадь пожара составила почти 220 квадратных метров. На тушение выезжали 9 спасателей и 4 спецавтомобиля МЧС. Никто не пострадал.

Руководство ГУ МЧС по Свердловской области решает вопрос о награждении спасателя Андрея Сутугина.

Напомним, в начале сентября 2021 года стало известно о еще одном спасателе МЧС, который летом спас из воды тонущего мужчину на Белоярском водохранилище. Оба мужчины работают водителями пожарных автомобилей.

Водитель МЧС спас на отдыхе 40-летнего мужчину на водоеме под Екатеринбургом
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#Спасение людей#Спасатель#Дети#Свердловская область#Пожар#Взрыв газа#Происшествия
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