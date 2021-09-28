Перед взрывом баллона с газом на пожаре уралец спас мать с двумя детьми в Михайловске

Ночью 24 сентября 2021 года водитель пожарного автомобиля МЧС Андрей Сутугин спас через окно мать с детьми при пожаре в Михайловске Свердловской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
Мужчина возвращался домой со службы, когда увидел пламя в окне дома. Спасатель поспешил на место возгорания, где обнаружилось, что частный дом и надворные постройки практически полностью объяты огнем.
Спасатель через окно комнаты, полностью задымленной, вытащил на улицу женщину с двумя детьми — попасть в дом через дверь уже не было возможности. Через некоторое время в доме взорвался газовый баллон.
Спасенная семья была передана прибывшим медикам. Площадь пожара составила почти 220 квадратных метров. На тушение выезжали 9 спасателей и 4 спецавтомобиля МЧС. Никто не пострадал.
Руководство ГУ МЧС по Свердловской области решает вопрос о награждении спасателя Андрея Сутугина.
Напомним, в начале сентября 2021 года стало известно о еще одном спасателе МЧС, который летом спас из воды тонущего мужчину на Белоярском водохранилище. Оба мужчины работают водителями пожарных автомобилей.