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Смерть привитого от COVID-19 пациента прокомментировали свердловские власти

28 сентября 2021, 14:27
Фото: 1MI
Смерть привитого от коронавируса пациентов ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге прокомментировал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Пациент имел много сопутствующих заболеваний, которые привели к летальному исходу. Однако к смерти вакцина не имеет никакого отношения, заявил замгубернатора во время брифинга.

Он добавил, что с каждой новой волной смертность от коронавируса растет и тот факт, что выявляются единичные случаи летальных исходов указывает на эффективность вакцины.

Напомним, о кончине привитого от COVID-19 пациента стало известно 26 сентября. По словам главного врача больницы в Екатеринбурге, прививку он поставил три месяца назад «Спутником V». При этом скончавшийся мужчина был в возрасте и у него была тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия.

Привитый мужчина умер от коронавируса в Екатеринбурге
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