Смерть привитого от COVID-19 пациента прокомментировали свердловские власти

Напомним, о кончине привитого от COVID-19 пациента стало известно 26 сентября. По словам главного врача больницы в Екатеринбурге, прививку он поставил три месяца назад «Спутником V». При этом скончавшийся мужчина был в возрасте и у него была тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия.