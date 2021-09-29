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Курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима в Березовском

29 сентября 2021, 05:39
Фото: 1МI
Предприимчивый наркобарыга фасовал и прятал наркотики на квартире подруги в Березовском, а полученное вознаграждение за «закладки» инвестировал в биткоины.

31-летний житель Березовского Иван Ротонос осужден на 12 лет строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном объеме (ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, молодой человек работал на несколько интернет-магазинов, торгующих наркотиками. «Работодатели» сообщали осужденному место закладки оптовой партии, которую мужчина должен расфасовать в «розничную» упаковку и сделать «закладки».

Наркотические средства наркоделец хранил на квартире своей подруги, где для фасовки имелись весы и упаковка. Все полученные средства Ротонос тратил на себя и инвестировал в биткоины.

На последнем «месте работы» барыга подготовил около 90 пакетиков-закладок с наркотиками, 14 из них он успел заложить в тайники под березами и на въезде в город.

На квартире при задержании у молодого человека обнаружили также 80 граммов марихуаны. Ближайшие 12 лет Ротонос проведет в колонии.

Напомним, пенсионерка и ее дочь устроили у себя дома наркопритон в Нижнем Тагиле. При задержании у пожилой женщины обнаружили также 15 граммов героина, теперь семейству грозит20 лет тюрьмы.

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