Стекачев рассказал об увеличении объемов строительства соцобъектов в Иркутске

Издание irkutskmedia.ru сообщает, что на ближайшее время в Иркутске запланировано строительство новых школ, спортивных объектов, детских дошкольных учреждений, библиотек и учебных заведений, где будут получать дополнительное образование. По словам Евгения Стекачева, объемы городского бюджета будут увеличиваться, что даст возможность выделить средства именно на возведение социальных объектов. Проектировать новые соцобъекты будут по мере увеличения доходов городской казны.
«У нас появилась возможность строить с помощью концессионных соглашений. Благодаря этому высвобождаются деньги, которые мы направляем на те же цели, увеличивая количество возводимых объектов, – добавил Стекачев.
Евгений Харитонов, заместитель мэра Иркутска - председатель комитета по градостроительной политике администрации, рассказал о том, что финансирование строительства социальных объектов будет осуществляться из разных источников, на реализацию проектов потратят около пятнадцати миллиардов рублей.
Сейчас в столице Иркутской области уже возводится новая школа, которая будет введена в эксплуатацию в следующем году. Также на данный момент решается вопрос о возведении четырех блоков начальных классов, где смогут обучаться тысяча семьсот детей.
Кроме этого, до 2023 года в Иркутске в рамках концессионных соглашений будет построена еще одна новая школа на 1225 мест и еще три новых общеобразовательных учреждения в городе появится через год.
По словам Виталия Барышникова, заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, на данный момент в городе наблюдается дефицит учебных мест в школах - свыше двадцати тысяч, и это говорит о том, что практически все общеобразовательные учреждения переполнены.
Кроме этого, в Иркутске не хватает мест и в детских садах. Барышников представил данные, в соответствии с которыми этот показатель составляет одиннадцать с половиной тысяч мест. Заполненность детских садов очень высокая, что является нарушением санитарных правил и норм.
Также в рамках совещания депутаты поговорили о возведении других объектов, которые не менее важны для жителей Иркутска. В частности, на данный момент в городе разрабатывается проект строительства школы искусств для детей, а также планируют построить в разных микрорайонах новые ФОКи.