Знакомые рассказали о характере погибшего под Нижним Тагилом срочника из Тюмени

Несостыковки с исчезновением солдата с автоматом из закрытой части под Нижним Тагилом начались сразу. Командиры сообщали о том, что военнослужащий сбился с курса во время учений и заблудился. Но полицейские искали его уже как «вооруженного солдата, самовольно оставившего расположение части».