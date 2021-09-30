Аналитики Страхового Дома ВСК назвали причины снижения числа угонов машин

Сообщается, что в текущем году чаще всего угоняли автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. При этом машин Hyundai было похищено на 35% больше, чем в 2020 году. Тогда марка занимала третье место по числу угонов. Интерес угонщиков к автомобилям Kia, напротив, снизился на 43%. Количество угонов Toyota в этом году упало на 44%, и марка заняла третью строчку антирейтинга.