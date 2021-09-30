Обновлено 1088 домов: в Фонде капремонта подвели итоги и рассказали о тарифах

Он отметил, что в домах Екатеринбурга и области помимо строительных работ, осуществляется обновление лифтов. В общей сложности в 2021 году планируется заменить 889 лифтов. При этом в эксплуатацию уже запустили 645. Еще 54 лифта уже готовы, но ожидается приемка инспекторами Ростехнадзора. После вынесения положительного решения лифты будут запущены в эксплуатацию. По словам Суханова, финансирование работ осуществляется посредством использования денег из «общего котла» на условиях трехлетней рассрочки.