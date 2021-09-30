В 12 деревнях и селах Свердловской области появился высокоскоростной интернет

Мы стараемся ускорить этот процесс. Так базовая станция 4G в деревне Каменка по планам компании должна была появиться только к осени 2022 года. Но, видя невероятный интерес туристов к этому месту, мы завершили строительство почти на 1,5 года раньше, рассказал Елизаров.