В РФ построят два крупных туристических центра

Поэтому подобные проекты кажутся назревшими и логичными. Лечение и отдых людям необходимы всегда, а прогнозировать открытие границ в следующем сезоне невозможно. Развитие сети внутренних курортов на этом фоне видится естественным не только с точки зрения сохранения здоровья россиян, но это соответствует и государственным интересам. Теперь деньги, которые российские туристы до этого тратили за рубежом, останутся в стране.