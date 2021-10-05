tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 14:00

Published 5 октября 2021, 14:00

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Дело стрелка Болкова из Екатеринбурга направлено в суд

Дело стрелка Болкова из Екатеринбурга направлено в суд

5 октября 2021, 14:00
Фото: 1MI.
Уголовное дело в отношении бывшего полицейского Сергея Болкова, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу по людям и машинам из окна квартиры в Екатеринбурге, передано в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Болков обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе за покушение на убийство двух или более лиц, незаконное лишение свободы человека с использованием оружия, угрозу убийством и повреждении чужого имущества в значительном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В спецоперации по задержанию стрелка были задействованы около 100 человек. Людей из соседних подъездов эвакуировали. В квартире Болкова были найдены охотничий карабин, гильзы и боеприпасы. Также в комнате обнаружили большое количество бутылок из-под алкоголя.

Проведённое полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 30 мая 2021 года Сергей Болков, находясь в состоянии алкогольного опьянения пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям. При этом тяжело пострадала 9-летняя девочка, которую удалось спасти медикам. Также во время задержания Болков ранил сотрудника Росгвардии. Поврежденными оказались восемь автомобилей, пострадавшие оценили ущерб в 1,5 миллиона рублей.

Работал в ППС и был в Чечне: что известно о стрелке из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Материалы по теме
Ранивший девочку стрелок из Екатеринбурга признал свою винуПод арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков
#Общество#Новости УрФО#Уголовное дело#Стрелок#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика