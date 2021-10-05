Дело стрелка Болкова из Екатеринбурга направлено в суд

Напомним, 30 мая 2021 года Сергей Болков, находясь в состоянии алкогольного опьянения пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям. При этом тяжело пострадала 9-летняя девочка, которую удалось спасти медикам. Также во время задержания Болков ранил сотрудника Росгвардии. Поврежденными оказались восемь автомобилей, пострадавшие оценили ущерб в 1,5 миллиона рублей.