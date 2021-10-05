tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 14:14

Published 5 октября 2021, 14:14

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Перерезанная трамваем зацепер и COVID-19 у малыша. Итоги дня в Свердловской области

Перерезанная трамваем зацепер и COVID-19 у малыша. Итоги дня в Свердловской области

5 октября 2021, 14:14
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 октября.

Девочку в Екатеринбурге перерезало пополам, когда она каталась на сцепке трамвая между вагонами и упала. По словам очевидцев, водитель не заметила ЧП и поехала дальше, протащив школьницу под днищем несколько десятков метров. Полицейские устанавливают личность погибшей, она скончалась на месте аварии.

Четверых детей изъяли у опекунов в Нижнем Тагиле после того, как они пожаловались на сексуальное насилие в семье. Один из мальчиков рассказал, что его и сестру насилует старший брат. Мать является «профессиональным опекуном», через семью прошло более 20 несовершеннолетних.

Годовалый ребенок заболел COVID-19 в Карпинске. Главврач ЦГБ рассказал, что ситуация в городе ухудшается, в госпиталях не осталось свободных коек. Кислородная установка находится в плохом состоянии. Если она сломается, то кислород придется завозить из Нижнего Тагила в бочках, при этом заправщики ждут очереди по нескольку суток.

До 1 декабря в регионе будут введены штрафы публичным заведениям, в которых не будет организована проверка QR-кодов о вакцинации и не организована «чистая зона» от коронавируса. Сумма наказания будет значительная. До этого организациям необходимо самостоятельно закупить оборудование. Также власти продумывают, как обеспечить достоверность предъявляемых QR-кодов.

Штрафы за отсутствие проверки QR-кодов вводятся в Свердловской области
Узнать подробнее
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика