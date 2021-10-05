Перерезанная трамваем зацепер и COVID-19 у малыша. Итоги дня в Свердловской области

Posted 5 октября 2021, 14:14
Published 5 октября 2021, 14:14
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Девочку в Екатеринбурге перерезало пополам, когда она каталась на сцепке трамвая между вагонами и упала. По словам очевидцев, водитель не заметила ЧП и поехала дальше, протащив школьницу под днищем несколько десятков метров. Полицейские устанавливают личность погибшей, она скончалась на месте аварии.
Четверых детей изъяли у опекунов в Нижнем Тагиле после того, как они пожаловались на сексуальное насилие в семье. Один из мальчиков рассказал, что его и сестру насилует старший брат. Мать является «профессиональным опекуном», через семью прошло более 20 несовершеннолетних.
Годовалый ребенок заболел COVID-19 в Карпинске. Главврач ЦГБ рассказал, что ситуация в городе ухудшается, в госпиталях не осталось свободных коек. Кислородная установка находится в плохом состоянии. Если она сломается, то кислород придется завозить из Нижнего Тагила в бочках, при этом заправщики ждут очереди по нескольку суток.
До 1 декабря в регионе будут введены штрафы публичным заведениям, в которых не будет организована проверка QR-кодов о вакцинации и не организована «чистая зона» от коронавируса. Сумма наказания будет значительная. До этого организациям необходимо самостоятельно закупить оборудование. Также власти продумывают, как обеспечить достоверность предъявляемых QR-кодов.