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Posted 6 октября 2021, 08:03

Published 6 октября 2021, 08:03

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Характерный признак COVID-19 у детей назвали свердловские врачи

Характерный признак COVID-19 у детей назвали свердловские врачи

6 октября 2021, 08:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Самым главным признаком, который позволяет определить новый штамм коронавируса у детей, является высокая температура. Об этом заявили врачи из Екатеринбурга.

Она может держаться несколько суток, подниматься выше 40 градусов и плохо сбиваться, пишет Е1.

Родители должны насторожиться при высокой температуре в самом начале заболевания. Она может достигать 39 градусов и более, объясняет медик. При этом другие симптомы простуды проявляют себя минимально. Если температура сохраняется несколько дней, сбивается и снова растет через некоторое время, то это характерный признак, говорит врач.

Он уточнил, что такое начало заболевания может указывать и на грипп, но зарегистрированных случаев на сегодняшний день пока не выявлено.

Каких-то других новых симптомов нет. Единственное, что в эту волну достаточно часто заболевание протекает с поражением легких, то есть с развитием пневмонии. Возможно, это связано с тем, что мы преимущественно госпитализируем таких детей. Вообще, число детей с пневмонией возросло во всех возрастных группах, отметил врач.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снова начала расти. Накануне, 5 октября 2021 года, стало известно, что всю 40-ю больницу в Екатеринбурге перепрофилировали под коронавирусных пациентов. Впервые их будет принимать даже роддом. Однако корпус нейрохирургии оставлен «чистым».

Роддом 40-й больницы Екатеринбурга впервые отдан для лечения больных COVID-19
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#Коронавирус#Дети#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость
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