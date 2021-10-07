Почему при утилизации строительного мусора не стоит доверять «серым» возчикам?

Однако строительный мусор не относится ни к ТБО, ни к КГО, поэтому его нельзя размещать в мусорных контейнерах или на площадках. Мусор, оставшийся после демонтажа стен и перекрытий и размещенный в баке, может спровоцировать его поломку или поломку мусоровоза. В обязанности регоператора не входят вывоз и утилизация строительного мусора. Поэтому такой контейнер остается на площадке до тех пор, пока собственник не уберет из него строительные отходы. Поэтому их владелец должен изначально обратиться в специализированную компанию, которая занимается транспортировкой строительного мусора. За складирование строительных отходов на контейнерной площадке физическому лицу грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года его сумма увеличится — от двух до трех тысяч рублей.