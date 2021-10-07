СИЗО в Свердловской области оказались переполнены

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О том, что в Свердловской области имеется проблема переполненности СИЗО, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. В связи с этим арестантов теперь будут доставлять в Красноярск.

По мнению Мерзляковой, данное решение является негуманным. Она отметила, что проблема переполненности связана с тем, что власти занимаются профилактикой коронавирусной инфекции. Татьяна Мерзлякова считает, что не стоит высылать осужденных в Красноярск, пишет Е1. Человек должен оставаться здесь. Ему здесь хотя бы родственники передают лекарства, чай,сказала Мерзлякова. На данный момент в областном СИЗО присутствуют сложности и с COVID-19. Лишь в следственном изоляторе № 1 находятся 15 арестованных, у которых был подтвержден коронавирус. Напомним, 6 сентября стало известно, что в резерве властей осталось 5% свободных коек в коронавирусных отделениях больниц и госпиталях УрФО. 95% коек уже занято. Материалы по теме За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом