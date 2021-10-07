tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2021, 14:09

Published 7 октября 2021, 14:09

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

СИЗО в Свердловской области оказались переполнены

СИЗО в Свердловской области оказались переполнены

7 октября 2021, 14:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
О том, что в Свердловской области имеется проблема переполненности СИЗО, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. В связи с этим арестантов теперь будут доставлять в Красноярск.

По мнению Мерзляковой, данное решение является негуманным. Она отметила, что проблема переполненности связана с тем, что власти занимаются профилактикой коронавирусной инфекции. Татьяна Мерзлякова считает, что не стоит высылать осужденных в Красноярск, пишет Е1.

Человек должен оставаться здесь. Ему здесь хотя бы родственники передают лекарства, чай,сказала Мерзлякова.

На данный момент в областном СИЗО присутствуют сложности и с COVID-19. Лишь в следственном изоляторе № 1 находятся 15 арестованных, у которых был подтвержден коронавирус.

Напомним, 6 сентября стало известно, что в резерве властей осталось 5% свободных коек в коронавирусных отделениях больниц и госпиталях УрФО. 95% коек уже занято.

Материалы по теме
За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом
#Общество#Коронавирус#Свердловская область#СИЗО#Татьяна Мерзлякова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика