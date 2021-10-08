tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября 2021, 14:29

Published 8 октября 2021, 14:29

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней

В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней

8 октября 2021, 14:29
Фото: 1MI.
В колониях, расположенных в Нижнем Тагиле, выявлены несколько очагов африканской чумы свиней. Также были найдены свалки, на которых лежали останки животных — в селе Калиновское Камышловского района и в Богдановичском районе.

В связи с ситуацией ветеринарные службы Свердловской области составили обращение, направленное к владельцам личных подсобных хозяйств со свиньями. К ним обратились с просьбой при обнаружении признаков недомогания у животных сразу же обращаться к ветеринарам.

О том, что на данный момент ситуация вокруг африканской чумы свиней в регионе напряжена, заявил директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин. По его словам, не нужно пытаться лечить животных своими силами. Также нельзя выкидывать трупы на свалки или в лесной массив. Тем самым совершается уголовно-наказуемое преступление, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Трушкин отметил, что именно пищевые отходы повлекли за собой вспышку африканской чумы свиней в колониях Нижнего Тагила. Он напомнил, что животных запрещено кормить отходами из кухонь и столовых.

Напомним, африканская чума свиней начала распространяться на территориях Свердловской области в конце сентября. В ближайшее время планируется начать выплаты от государства фермерам за падеж свиней от болезни.

Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы
Узнать подробнее
Материалы по теме
Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Свиньи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика