В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней

Posted 8 октября 2021, 14:29
Published 8 октября 2021, 14:29
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
В связи с ситуацией ветеринарные службы Свердловской области составили обращение, направленное к владельцам личных подсобных хозяйств со свиньями. К ним обратились с просьбой при обнаружении признаков недомогания у животных сразу же обращаться к ветеринарам.
О том, что на данный момент ситуация вокруг африканской чумы свиней в регионе напряжена, заявил директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин. По его словам, не нужно пытаться лечить животных своими силами. Также нельзя выкидывать трупы на свалки или в лесной массив. Тем самым совершается уголовно-наказуемое преступление, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Евгений Трушкин отметил, что именно пищевые отходы повлекли за собой вспышку африканской чумы свиней в колониях Нижнего Тагила. Он напомнил, что животных запрещено кормить отходами из кухонь и столовых.
Напомним, африканская чума свиней начала распространяться на территориях Свердловской области в конце сентября. В ближайшее время планируется начать выплаты от государства фермерам за падеж свиней от болезни.