В колониях Нижнего Тагила обнаружены два очага африканской чумы свиней

О том, что на данный момент ситуация вокруг африканской чумы свиней в регионе напряжена, заявил директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин. По его словам, не нужно пытаться лечить животных своими силами. Также нельзя выкидывать трупы на свалки или в лесной массив. Тем самым совершается уголовно-наказуемое преступление, сообщает департамент информполитики Свердловской области.