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Posted 8 октября 2021, 16:43

Published 8 октября 2021, 16:43

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев

Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев

8 октября 2021, 16:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Для чего было принято решение вводить в регионе «covid-free»-зоны объяснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Таким образом он ответил на вопрос свердловчанки, для чего защищать тех, кто вакцинировался, от не привитых граждан, если вакцина все равно помогает.

По словам губернатора, власти хотят обеспечить безопасность тех, кто не поставил прививку. Также Куйвашев подчеркнул, что вакцина на 100% не гарантирует полную защищенность от коронавируса. Однако если в «covid-free»-ресторане встретятся два привитых человека, один из которых окажется инфицирован, последствия будут минимальными.

Напомним, обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода будет организованы в Свердловской области до 1 декабря. В правительстве определились со списком некоторых мест, где должны быть организованы данные зоны.

Власти назвали сроки введения «чистых зон» в ТРЦ Свердловской области
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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Вакцинация
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