Снег на трассе и испорченный концерт Zivert. Итоги дня в Свердловской области

Концерт Zivert прошел в Екатеринбурге с задержкой на два часа, так как перед выступлением сгорело оборудование у сцены. Для исправления ситуации в зал пригнали кран, а затем пришлось повторно проводить обработку от коронавируса. Организаторы сообщили, что вернут деньги за испорченный концерт, вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.