Снег на трассе и испорченный концерт Zivert. Итоги дня в Свердловской области

Posted 11 октября 2021, 15:48
Published 11 октября 2021, 15:48
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
Концерт Zivert прошел в Екатеринбурге с задержкой на два часа, так как перед выступлением сгорело оборудование у сцены. Для исправления ситуации в зал пригнали кран, а затем пришлось повторно проводить обработку от коронавируса. Организаторы сообщили, что вернут деньги за испорченный концерт, вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Двоим убийцам екатеринбурженки Ксении Каторгиной в апелляционном суде Санкт-Петербурга смягчили наказание. Екатерина Меньшикова проведет в колонии 16 лет вместо 17. Марату Ахметвалиеву, которому было назначено 19,5 лет тюрьмы, снизили срок на полгода. Приговор Михаилу Федоровичу не изменен, он осужден на 20 лет.
Первый снег выпал на трассе под Красноуральском, хотя синоптики не прогнозировали там осадков. На сайте Гидрометцентра в этом районе не сказано о выпадении снега.
Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая «Центральный рынок» в Нижнем Тагиле. Такая разметка по ГОСТу наносится в тех местах, где рельсы находятся посередине проезжей части и нет специальной остановочной площадки у путей. Вскоре такие линии появятся и на других остановках города.