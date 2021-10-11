tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2021, 15:48

Published 11 октября 2021, 15:48

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Снег на трассе и испорченный концерт Zivert. Итоги дня в Свердловской области

Снег на трассе и испорченный концерт Zivert. Итоги дня в Свердловской области

11 октября 2021, 15:48
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 11 октября.

Концерт Zivert прошел в Екатеринбурге с задержкой на два часа, так как перед выступлением сгорело оборудование у сцены. Для исправления ситуации в зал пригнали кран, а затем пришлось повторно проводить обработку от коронавируса. Организаторы сообщили, что вернут деньги за испорченный концерт, вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Двоим убийцам екатеринбурженки Ксении Каторгиной в апелляционном суде Санкт-Петербурга смягчили наказание. Екатерина Меньшикова проведет в колонии 16 лет вместо 17. Марату Ахметвалиеву, которому было назначено 19,5 лет тюрьмы, снизили срок на полгода. Приговор Михаилу Федоровичу не изменен, он осужден на 20 лет.

Убийцам Ксении Каторгиной суд Петербурга смягчил наказания
Узнать подробнее

Первый снег выпал на трассе под Красноуральском, хотя синоптики не прогнозировали там осадков. На сайте Гидрометцентра в этом районе не сказано о выпадении снега.

Первым снегом занесло трассу в Свердловской области
Узнать подробнее

Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая «Центральный рынок» в Нижнем Тагиле. Такая разметка по ГОСТу наносится в тех местах, где рельсы находятся посередине проезжей части и нет специальной остановочной площадки у путей. Вскоре такие линии появятся и на других остановках города.

Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика