В Подмосковье РЭО инвестировал 2,9 млрд рублей в два мусорных завода

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев сказал, что в Московском регионе больше всего ТКО. В связи с этим именно здесь нужно начинать строительство крупных мусороперерабатывающих заводов. «Мусоросортировочный комплекс „Алексинский карьер“ способен принимать 950 тысяч тонн ТКО ежегодно, из которых вторичными материальными ресурсами станут 213 тысяч тонн, на компостирование направят 300 тысяч тонн. Мусоросортировочный комплекс „Нева“ сможет принять 500 тысяч тонн ТКО ежегодно, что позволит повысить долю обработки мусора на 15% (плюс 500 тысяч тонн в год), а утилизации — на 14%, или 273 тысячи тонн ТКО в год», — добавил Буцаев.