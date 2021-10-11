Воробьев: Идея ввести ежемесячные штрафы за отказ прививаться от ковида нереальна

Также юрист отметил, что сравнение штрафов за отказ вакцинироваться от ковида с акцизами на табачную продукцию и алкоголь некорректно. Вирусолог заявил, что лечение одного пациента с COVID-19 обходится системе здравоохранения примерно в 200 тыс. рублей, а вредные привычки также прибавляют работы врачам. Но, по словам Воробьева, это беспредметный разговор. Можно обязать человека привиться, тот желает работать в сфере обслуживания или медицине, либо перед выездом за рубеж. Но обязать граждан вакцинироваться вне контекста — невозможно, так как это противозаконно, считает Воробьев. Он также отметил, что на вычисление непривитых не хватит никаких административных ресурсов, да и стоить это будет намного больше, чем лечение «ковидных» больных.