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Posted 12 октября 2021, 16:58

Published 12 октября 2021, 16:58

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак

О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак

12 октября 2021, 16:58
Фото: 1MI.
О том, что около трех часов пришлось давать показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о смертельном ДТП в Сочи, заявила телеведущая Ксения Собчак.

По ее словам, все это время следователи задавали вопросы, которые не имеют отношения к тому, о чем должны расспрашивать свидетелей.

Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают,написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что поддерживает связь с пострадавшими.

Напомним, в ДТП под Сочи попал «Мерседес» службы вип-такси, в салоне которого находилась телеведущая вместе со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте. Теперь водитель такси обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

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#Общество#ДТП#Ксения Собчак#МВД#Допрос
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