О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак

Напомним, в ДТП под Сочи попал «Мерседес» службы вип-такси, в салоне которого находилась телеведущая вместе со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте. Теперь водитель такси обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.