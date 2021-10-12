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Posted 12 октября 2021, 14:49

Published 12 октября 2021, 14:49

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Уралец обвинил депутата в доведении до самоубийства спикера гордумы

Уралец обвинил депутата в доведении до самоубийства спикера гордумы

12 октября 2021, 14:49
Фото: 1MI.
Местный житель Североуральска направил заявление в Следственный комитет. Он хочет добиться возбуждения уголовного дела в связи с самоубийством председателя местной думы Елены Балбековой.

По мнению общественника, во время расследования может стать известно, что в случившемся виноват депутат Виктор Ильин и другой неизвестный человек. В заявлении говорится, что мужчины состояли в сговоре. Неизвестный гражданин был зарегистрирован «ВКонтакте» под вымышленным именем. В соцсети он унижал Балбекову. Также в постоянных унижениях участвовал депутат Ильин. Это делал как в соцсетях, так и на мероприятиях.

Заявитель считает, что у Ильина имелась причина, чтобы ненавидеть Балбекову. Женщина писала запрос в Минобороны, на который получила ответ, что депутата уволили из армии не по выслуге лет, а из-за судебного инцидента, сообщает ЕАН.

Также общественник заявил, что Балбекова рассказывала близким об унижениях со стороны Ильина. Это повлияло на то, что женщина лечилась в стационарах. Уралец отметил, что Ильин даже по ночам писал спикеру госдумы. Теперь общественник просит возбудить уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Напомним, председатель думы Североуральска Елена Балбекова скончалась 5 октября. Незадолго до случившегося она столкнулась с травлей со стороны коллеги. Балбекова страдала депрессией и оставила записку перед смертью.

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#Общество#Уголовное дело#Североуральск#Суицид#Спикер#Доведение до самоубийства
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