Уралец обвинил депутата в доведении до самоубийства спикера гордумы

По мнению общественника, во время расследования может стать известно, что в случившемся виноват депутат Виктор Ильин и другой неизвестный человек. В заявлении говорится, что мужчины состояли в сговоре. Неизвестный гражданин был зарегистрирован «ВКонтакте» под вымышленным именем. В соцсети он унижал Балбекову. Также в постоянных унижениях участвовал депутат Ильин. Это делал как в соцсетях, так и на мероприятиях.