Уралец обвинил депутата в доведении до самоубийства спикера гордумы

Posted 12 октября 2021, 14:49
Published 12 октября 2021, 14:49
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
По мнению общественника, во время расследования может стать известно, что в случившемся виноват депутат Виктор Ильин и другой неизвестный человек. В заявлении говорится, что мужчины состояли в сговоре. Неизвестный гражданин был зарегистрирован «ВКонтакте» под вымышленным именем. В соцсети он унижал Балбекову. Также в постоянных унижениях участвовал депутат Ильин. Это делал как в соцсетях, так и на мероприятиях.
Заявитель считает, что у Ильина имелась причина, чтобы ненавидеть Балбекову. Женщина писала запрос в Минобороны, на который получила ответ, что депутата уволили из армии не по выслуге лет, а из-за судебного инцидента, сообщает ЕАН.
Также общественник заявил, что Балбекова рассказывала близким об унижениях со стороны Ильина. Это повлияло на то, что женщина лечилась в стационарах. Уралец отметил, что Ильин даже по ночам писал спикеру госдумы. Теперь общественник просит возбудить уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Напомним, председатель думы Североуральска Елена Балбекова скончалась 5 октября. Незадолго до случившегося она столкнулась с травлей со стороны коллеги. Балбекова страдала депрессией и оставила записку перед смертью.