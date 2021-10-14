Директор МУПа выпустил водителей на линию после их жалобы прокурору Тагила

Напомним, 17 сентября водители приехали на работу. Директор МУПа спросил их, почему они не на выборах, на что сотрудники ответили, что проголосовали онлайн. Тогда Борис Моров лишил их 20% премии. Некоторых водителей он отстранил от работы по неизвестным причинам.