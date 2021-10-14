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Есть ли связь в русском селе? Как живут люди под Нижним Тагилом

14 октября 2021, 05:00
Фото: TagilCity.ru
Работа журналистов — это не только написание статей и общение с инсайдерами, но регулярные выезды на местность. Мы работаем по всему Нижнему Тагилу и его пригороду — делаем стримы, снимаем на месте событий и быстро отправляем в редакцию данные, публикуем новости прямо с телефона.

Поэтому в работе журналиста важны стабильная связь и скоростной интернет. В один из наших выездов в пригород, помимо поиска материала для репортажей, мы решили проверить качество мобильных услуг. Для эксперимента использовали сим-карты МегаФона, МТС и Билайн, чьими услугами реально пользуются наши журналисты.

Как и что мы замеряли?

Замеры проходили в будний день в дневное время в населенных пунктах вдоль дороги на Алапаевск (садах на Капасихе, Николо-Павловском, Дрягуново) и возле горы Белой (в Черноисточинске и Уральце). Измерения проходили по трем пунктам — уровень сигнала, скорость интернета, которую фиксировали с помощью приложения Speedtest, и быстрота загрузки файла весом 18 мегабайт (заливали отснятый материал в облачное хранилище). Все результаты мы фиксировали на фото.

Сады на Капасихе

Коллективные сады № 4 НТМК «Капасиха» находятся рядом со Свердловской трассой и состоят из нескольких сотен дачных домов. Также в к/с есть два магазина.

Журналистам потребовалось сделать звонки и загрузить файл. Успешнее всего по показателям был МегаФон — четыре деления на индикаторе и LTE и 10 секунд на скачивание. При замерах скорости оказалось, что у МТС она ниже примерно на 25%.

Николо-Павловское

Крупное село в пригороде Нижнего Тагила с населением около пяти тысяч человек. Здесь находятся опорный пункт полиции, почта, больница, две школы — общеобразовательная и художественная, а также три детских сада.

Одной из проблем является состояние главной дороги, проходящей через всё село. Несмотря на относительно недавний ремонт, на ней образовались глубокие колеи, создающие опасность ДТП. А еще сельчан не устраивает остановка общественного транспорта возле церкви. По их мнению, ее давно пора заменить на новую, а также отремонтировать прилегающую площадь.

Что касается нашего эксперимента, здесь у всех операторов уровень сигнала был максимальным. По скорости интернета МТС показал 40.65 Мбит/с, у МегаФона вышло 31.84 Мбит/с. А вот у Билайна получился самый низкий результат — 5.16 Мбит/с. Практически одинаковый результат оказался при загрузке файла: пять секунд у Билайна и шесть — у МегаФона и МТС.

Со Свердловского шоссе мы свернули на дорогу в Алапаевск и заехали еще в несколько деревень и сел по пути.

Редакция направилась в поселок Новоасбест. Там мы проверили состояние огромной свалки в пригороде, про которую писали несколько месяцев назад. Несмотря на то, что ей занялась природоохранная прокуратура, количество мусора продолжает расти. А еще в Новоасбесте полным ходом идет ремонт местной школы. О том, как проходит реконструкция, TagilCity.ru рассказывал начальник объекта.

Увлекшись общением с жителями о проблемах поселка, замеры здесь не сделали. Но обратили внимание на то, что связь в Новоасбесте стабильно хорошая у всех операторов. Кстати, есть сведения, что именно здесь живут самые разговорчивые сельчане нашего пригорода.

Дрягуново

Это самый малочисленный населенный пункт в нашей поездке — всего 60 жителей. При этом своей инфраструктуры в Дрягуново нет, все соцобъекты находятся в близлежащих селах — Петрокаменское и Краснополье. Добраться сюда можно только на личном транспорте. Проезжая село, мы обратили внимание на недавно отремонтированный мост. Однако асфальтовое покрытие на нем доходило лишь до половины. Будем разбираться, как это вышло.

А вот со связью и интернетом здесь лучше, чем с ремонтом. Самый уверенный сигнал показал Билайн — 4 деления, затем идут МегаФон и МТС. Наибольшую скорость интернета продемонстрировал МегаФон, на втором месте МТС. У Билайна хоть горел значок EDGE на смартфоне, но страница с замерами скорости так и не отобразилась. С загрузкой файла МегаФон справился в три раза быстрее, чем МТС. Билайн из-за низкой скорости не смог пройти это испытание.

Дальше нам предстояло сменить направление движения — наш путь лежал в сторону горы Белой.

Черноисточинск

Старинный поселок под Нижним Тагилом, где проживают около четырех тысяч человек. Главной проблемой Черноисточинска уже несколько лет является загрязнение местного водохранилища, вода из которого в качестве питьевой поступает и в дома тагильчан. Мы посетили площадку, где будут размещаться откаченные со дна пруда донные отложения.

Лучше всех здесь была связь у МегаФона и МТС — четыре деления. Билайн немного им уступил — три деления. Speedtest показал, что скорость интернета у МегаФона почти в два раз выше, чем у остальных операторов — 38.83 Мбит/с. У Билайна — 21.13 Мбит/с, у МТС — 20.50 Мбит/с. К слову, наши замеры сходятся с информацией экспертов Ookla, которые проанализировали данные трех сотен тысяч тестов скорости самих свердловчан, и увидели, что МегаФон опережает других операторов по этому показателю.

Что касается загрузки файла, то МегаФона сделал это за пять секунд, Билайн — за семь секунд, а МТС — почти в три раза дольше — за 13 секунд.

Уралец

Количество проживающих в поселке рядом с горой Белой — 1,4 тысячи человек. Здесь есть дом культуры, две школы — искусств и общеобразовательная, больница, пункт полиции и пожарная часть.

Связь у всех трех операторов была примерно одинаковая: МегаФон и Билайн — четыре деления, МТС — три. По скорости интернета лидером вновь стал МегаФон — 24.04 Мбит/с, на втором месте Билайн — 17.77 Мбит/с. МТС по скорости существенно им уступил — 7.77 Мбит/с. При этом файл быстрее всех загрузился у Билайна — за четыре секунды. МегаФону для этого понадобилось 11 секунд, МТС — 20 секунд.

Итоги

Итоги 6-часового заезда по деревням и селам в пригороде Нижнего Тагила оказались контрастными: где-то нас встречали красивые домики, милые котики, чистые улицы и хорошая связь. А в некоторых населенных пунктах складывалось ощущение, что цивилизация сюда еще не дошла. В результате нашего эксперимента с мобильными операторами можно сделать три вывода:

  1. Качество голосовой связи у всех компаний примерно одинаковое, сигнал был уверенным во всех точках нашего маршрута. А это значит, что сельские жители всегда могут связаться с родными в России и за ее пределами, при необходимости уточнить информацию в муниципальных учреждениях.
  2. По скорости интернета, согласно нашим замерам, лидирует МегаФон. Остальные операторы, хоть и ненамного, но все же отстают от него. Похоже, что жители деревень и сел по большей части не испытывают проблем с онлайн-развлечениями, например, просмотром сериалов или играми.
  3. По загрузке файлов у МегаФона и Билайна результат получился примерно одинаковым, у МТС – чуть хуже. Видимо кое-где сельчанам, все же придется запастись временем, чтобы загрузить нужные файлы.

#Деревня#Операторы#Замеры#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Свободное время
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