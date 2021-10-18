Зачем существуют МФО? Разбираем популярные мифы о микрофинансовых организациях

Я всегда думал, что такие организации очень опасны в финансовом смысле, но попробовал решиться на этот шаг. Оказалось, что там очень вежливый персонал, который разъяснил мне все нюансы оформления и возвращения займа. Мне предложили заем с господдержкой под 4% годовых. Сначала я взял 500 тысяч рублей. Документы потребовались, но собрать их было несложно, а деньги выдали уже через неделю, пояснил тагильчанин.