Зачем существуют МФО? Разбираем популярные мифы о микрофинансовых организациях

Миф № 1: Микрофинансовые организации работают полулегально, стоит с ними связаться, неизвестно, что будет дальше. И никто им не указ
На самом деле, МФО являются важным элементом в финансовой системе России, их работу контролирует Центробанк. Действия таких организаций регулируются законодательством. Легальные МФО находятся в реестре Центрального банка, их можно проверить самостоятельно на сайте регулятора. Если названия компании нет в списке, то заем там брать не нужно, это нелегалы.
В поиске Яндекса сайты легальных МФО отмечены синей галочкой, данные берутся из Центробанка.
Миф № 2: В МФО можно взять небольшие суммы под огромные проценты, и работают они не по закону. Если выдадут 100 рублей, то через неделю ты будешь должен 100 тысяч
По закону максимальный процент для потребительского кредита составляет 1% в день, а предельная задолженность — 1,5 от суммы займа. То есть за год не может набежать 365%. Если 1 января вы возьмете 100 рублей, то 31 декабря должны будете отдать 250 (сам долг + 150 рублей сверху).
В МФО всегда более высокий процент, чем в обычных банках, потому что они больше рискуют. Займы выдаются без справок о зарплате и оценки кредитной истории. Всегда найдутся люди, оказавшиеся в сложных финансовых ситуациях, которые будут пользоваться такими условиями. Если МФО упразднить, то граждане станут обращаться к нелегальным ростовщикам, тогда их права вообще никто не защитит.
За последние годы рынок МФО стал более цивилизованным и ориентированным на интересы клиентов. Займы выдаются быстро, в том числе и онлайн. При этом по закону работать на рынке могут только те организации, которые внесены в реестр Банка России. Мы контролируем, соблюдают ли они требования законодательства, не нарушают ли права потребителей, рассказал директор микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.
Миф № 3: Взяв заем в МФО, можно лишиться квартиры. Россияне помнят бандитские присказки из 90-х годов про «квартиру продашь, машину продашь»
МФО не имеют права выдавать займы под залог жилья с ноября 2019 года. Если предлагаются именно такие условия, то скорее всего организация работает нелегально. Об этих случаях стоит сообщить в полицию и Центробанк.
Миф № 4: МФО наживаются за счет бедных людей и чаще всего выдают займы «до зарплаты»
На самом деле, доля таких клиентов в микрофинансовых организациях не более 22% Около четверти займов выдаются предпринимателям малого и среднего бизнеса, в том числе с государственной поддержкой по ставкам от 4% годовых.
Один из бизнесменов Нижнего Тагила, который работает в сфере обслуживания компьютерной техники, рассказал редакции TagilCity.ru о своем опыте обращения в МФО.
Я работал на дому, в основном по объявлениям. Клиентов, довольных моей работой, становилось все больше, и мне захотелось расширить бизнес: снять помещение, нанять персонал. Но денег для этого не было, рассказал предприниматель.
Он пояснил, что безуспешно пытался взять кредиты в банке в течение полугода, так как не мог официально подтвердить свой заработок. Знакомый посоветовал ему обратиться в одну из МФО.
Я всегда думал, что такие организации очень опасны в финансовом смысле, но попробовал решиться на этот шаг. Оказалось, что там очень вежливый персонал, который разъяснил мне все нюансы оформления и возвращения займа. Мне предложили заем с господдержкой под 4% годовых. Сначала я взял 500 тысяч рублей. Документы потребовались, но собрать их было несложно, а деньги выдали уже через неделю, пояснил тагильчанин.
По его словам, этих средств оказалось как раз достаточно на первое время, и он организовал свое дело. А через год бизнесмен, решив расширить деятельность, не стал обращаться в банк за кредитом, а оформил заем на два миллиона в той же МФО.
Миф № 5: Если вовремя не выплатить заем, придут коллекторы и пристегнут наручниками к батарее
Коллекторам передаются лишь самые тяжелые случаи неуплаты. При этом, деятельность коллекторов также регулируется законодательством: им запрещено применять физическую силу, угрожать заемщикам и звонить по ночам. После того как был принят ФЗ № 230 по работе коллекторов, за 2020 год почти вдвое снизилось число жалоб по их работе. Недавно в силу вступил еще один закон, инициированный Центробанком.
По нему для взаимодействия с членами семьи, соседями, родственниками должника и другими людьми, кредиторам или коллекторам придётся получить их согласие. Раньше было достаточно только согласия самого заёмщика, пояснил Илья Кочетков.
Миф № 6: Исходя из предыдущих мифов, МФО приносят вред и их нужно ликвидировать
Во многих отдаленных территориях России нет банков или их очень мало. Там граждане пользуются услугами именно МФО. Также клиентами таких организации часто становятся люди, которые не могут получить кредит в банке по разным причинам: нет официальной работы, поручителей и залога и так далее. Кроме того, МФО выдают деньги намного быстрее, чем банк. Этим пользуются бизнесмены, которым срочно нужно оплатить товар, отремонтировать технику или заплатить за аренду помещений.
Микрофинансовые компании делают финансовые услуги максимально доступными для людей и бизнеса, а сам рынок МФО — это небольшая, но очень важная часть российской финансовой системы, отметил Илья Кочетков.
Таким образом, МФО востребованы у населения, а их запрет лишь обострит деятельность нелегалов. В основном, большинство мифов о микрокредитных организациях связаны именно с такими компаниями. Помните, что всегда можно проверить интересующую организацию в реестре Центробанка. В ЦБ также можно пожаловаться на легальные МФО, если вы считаете, что ваши права нарушаются. А чтобы полученный заем не стал проблемой стоит тщательно взвесить все за и против.
Перед тем, как брать деньги в долг, нужно подумать, как вы будете их отдавать. Долг не исчезнет сам собой и нужно заранее спланировать его возврат в установленные договором сроки, рассказал Илья Кочетков.