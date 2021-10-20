tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2021, 15:02

Published 20 октября 2021, 15:02

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле

Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле

20 октября 2021, 15:02
Фото: 1MI.
Появились детали конфликта, в процессе которого 30-летний рабочий цеха Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле задушил свою 18-летнюю возлюбленную. После этого Александр покончил с собой.

По словам одноклассника погибшего, причиной поступка стало то, что девушка собралась выходить замуж за другого. Он сообщил, что тагильчанка рассказала мужчине о возвращении с армии ее парня, с которым она встречалась ранее. Однако про Александра она сообщила, что между ними ничего не было.

Это открытие стало для Александра внезапным ударом, который встречался с девушкой последний год,отметил мужчина.

В процессе ссоры он задушил возлюбленную, извинился перед ее родителями, после чего пришел на завод и покончил с собой возле цеха № 635, сообщает Е1. По словам одноклассника, погибший Александр был замкнутым, но при этом вспыльчивым человеком.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 октября. В тот день мужчина со своей подругой сходили на тренировку, а уже вечером задушил ее.

#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Суицид#УВЗ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика