Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле

По словам одноклассника погибшего, причиной поступка стало то, что девушка собралась выходить замуж за другого. Он сообщил, что тагильчанка рассказала мужчине о возвращении с армии ее парня, с которым она встречалась ранее. Однако про Александра она сообщила, что между ними ничего не было.