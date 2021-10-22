Против строительства дороги под окнами выступили жители Ключиков в Нижнем Тагиле

Изначально Свердловским управлением автодорог монтаж шумозащиты был запроектирован в местах нахождения жилых домов. Однако, по словам жителей, из проекта исключили участок вдоль улицы Патриотов, которая примыкает к Южному подъезду. Позднее они узнали, что под окнами появится еще одна полоса для транспорта, строительство которой, как утверждают жители, с ними не обсуждали.