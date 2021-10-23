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Posted 23 октября 2021, 09:35

Published 23 октября 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

63 тысячи отсудил тагильчанин за бракованный телефон

63 тысячи отсудил тагильчанин за бракованный телефон

23 октября 2021, 09:35
Фото: 1MI.
63 тысячи рублей отсудил житель Нижнего Тагила за бракованный телефон. Продавец добровольно не захотел возвращать деньги за товар.

Мужчина приобрел смартфон, однако в течение гарантийного срока обнаружились недостатки. Тагильчанин неоднократно обращался к продавцу с просьбой заменить товар на товар такой же марки и модели, но получал отказ. Для того чтобы подтвердить недостатки в смартфоне, покупатель провел экспертизу, которая выявила, что дефекты именно производственного характера. После этого тагильчанин потребовал вернуть деньги за товар, но снова получил отказ.

Мужчина обратился в Роспотребнадзор, где ему оказали юридическую помощь. Продавцу повторно направили претензию о возврате денег за товар, в ответ было получено письмо о необходимости проведения проверки качества. При этом не были указаны дата и время проверки. Тагильчанин подал иск в суд.

В итоге он смог отсудить у продавца 63 тысячи рублей, в том числе 11,2 тысячи, уплаченные за смартфон, пени, моральный вред, штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке, экспертизу и почтовые расходы, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

Напомним, свердловчанка отсудила у страховой компании «Росгосстрах» 88,7 тысячи рублей за украденный iPhone.

За украденный из сумки iPhone свердловчанка отсудила у страховой компании 88 тысяч
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#Общество#Нижний Тагил#Суд#Роспотребнадзор#Телефон
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