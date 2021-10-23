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Posted 23 октября 2021, 15:09

Published 23 октября 2021, 15:09

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Девять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Девять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

23 октября 2021, 15:09
Фото: 1MI.
Массовое ДТП, в котором оказались задействованы девять автомобилей, произошло на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.

Сначала столкнулись пять автомобилей, однако спустя время в них въехали еще четыре машины. Инцидент случился в направлении к аэропорту Кольцово. Теперь на месте происшествия образуется пробка, сообщает Е1.

По словам очевидцев, у одной девушки закружилась голова, поэтому была вызвана «скорая помощь». Сотрудники ГИБДД же не захотели выезжать.

Напомним, четыре пассажирки были госпитализированы после ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Женщины не удержались в салоне автобуса, когда водитель применил экстренное торможение из-за возникшего препятствия.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Массовое дтп#Екатеринбург
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