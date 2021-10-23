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Posted 23 октября 2021, 10:21

Published 23 октября 2021, 10:21

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

О зверском убийстве 14-летнего мальчика-сироты рассказали жители Верхней Пышмы

О зверском убийстве 14-летнего мальчика-сироты рассказали жители Верхней Пышмы

23 октября 2021, 10:21
Фото: 1MI.
14-летний мальчик-сирота погиб 16 октября в Верхней Пышме. В заключении о смерти значится удушение угарным газом, однако местные жители уверяют, что его зверски убили четверо молодых людей.

После того, как у погибшего умерли родители, его воспитывала бабушка. Местные жители говорят, что он был хорошим мальчиком, всегда опрятно одет и вежлив.

Эти наркоманы затащили как-то его в барак на второй этаж, избили, пинали, выбили передние зубы, его зверски убили, а потом надели какой-то пакет на голову с каким-то газом, рассказала Е1 инсайдер.

По ее словам, дело пытаются замять в полиции, так как у одного из возможных убийц мать работает в МВД, а у другого — в прокуратуре. Также оказывается давление на свидетелей, которые видели, как мальчика затаскивали в барак.

Теперь родители опасаются за жизнь детей и уверяют, что эта компания постоянно выбивает деньги из подростков.

В Следственном комитете Свердловской области заявили, что 16 октября в Верхней Пышме не было зафиксировано убийств несовершеннолетних.

Напомним, 2 марта в поселке Октябрьском под Пермью 16-летний подросток зарубил свою семью топором: отца, мать и сестру. ОН был задержан на следующий день в Екатеринбурге и признал свою вину. Мотивом преступления школьник назвал семейные конфликты.

Подозреваемый в убийстве семьи подросток из Перми рассказал о мотивах преступления
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#Происшествия#Свердловская область#Убийство#Верхняя Пышма#Подросток
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