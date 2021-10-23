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Posted 23 октября 2021, 07:16

Published 23 октября 2021, 07:16

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Предлагают привиться от COVID-19: на Урале мошенники придумали новую схему обмана

Предлагают привиться от COVID-19: на Урале мошенники придумали новую схему обмана

23 октября 2021, 07:16
Фото: 1MI.
500 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Сысертского района после посещения «медиков», которые предложили ей привиться от коронавируса.

22 октября к пенсионерке 1938 года рождения пришли две женщины. Они представились медработниками и сообщили, что ей нужно привиться от COVID-19. Пока одна из мошенниц беседовала с жертвой на кухне, вторая зашла в незапертую дверь и стала искать деньги в спальне, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

500 тысяч рублей ей удалось обнаружить в кармане халата в шкафу, после чего она покинула жилище. Злоумышленница пообещала, что через несколько дней к пенсионерке придут врачи с вакциной. Потерпевшая поняла, что была обманута и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенниц. В полиции напомнили, что не стоит открывать дверь незнакомым людям, если они представляются сотрудниками организаций, то необходимо проверить, действительно ли там есть такие сотрудники.

Напомним, три пенсионерки из Нижнего Тагила лишились больше миллиона рублей после звонков мошенников. Аферисты сообщали, что родственники женщин стали виновниками ДТП и требуются деньги для облегчения их участия.

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#Общество#Свердловская область#Мошенники#Прививка#COVID-19
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