Предлагают привиться от COVID-19: на Урале мошенники придумали новую схему обмана

22 октября к пенсионерке 1938 года рождения пришли две женщины. Они представились медработниками и сообщили, что ей нужно привиться от COVID-19. Пока одна из мошенниц беседовала с жертвой на кухне, вторая зашла в незапертую дверь и стала искать деньги в спальне, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.