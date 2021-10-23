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Posted 23 октября 2021, 12:30

Published 23 октября 2021, 12:30

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Сильный ветер сносит заборы и срывает крыши в Екатеринбурге

Сильный ветер сносит заборы и срывает крыши в Екатеринбурге

23 октября 2021, 12:30
Фото: 1Mi.
Непогода стала причиной нескольких происшествий в уральской столице. Шквалистый ветер до 20 м/с, поднявшийся 23 октября, сносит заборы и срывает покрытие крыш.

Первый строительный забор ветер унес на улице Мира, 47. В результате он перекрыл часть дороги. Другой забор, огораживающий стройку, снесло уже в микрорайоне Академический. В инциденте никто не пострадал. На улице Ленинградская сорвало покрытие крыши, которое повредило припаркованный автомобиль. По словам очевидицы происходящего, у машины повреждены окно и дверь.

А если бы в человека? С такой силой его бы убило,отметила свидетельница.

В Солнечном на Лучистой, 4 ветер оторвал от стены дома кусок утеплителя. Екатеринбуржцы рассказали, что он летел с седьмого этажа и чуть не упал на людей, также вблизи проходили дети. Непогода стала причиной отсутствия света в части микрорайона ВИЗ. Там произошел обрыв кабельной линии. Специалисты уже занимаются устранением проблемы, сообщает Е1 со ссылкой на «Россети Урала».

Напомним, в начале сентября ветер лишил электричества жителей поселков Николо-Павловское и Шиловка. Почти 12 часов уральцы провели без всех благ цивилизации.

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#Происшествия#Новости УрФО#Ветер#Непогода#Сильный ветер#Екатеринбург
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