Россиянин, пострадавший от распространяемой его женой клеветы, получит компенсацию

Как сообщает NEWS.ru, мужчина развелся с супругой по инициативе последней в 2019 году, после восьми лет брака. Однако в феврале прошлого года в “Инстаграме” его бывшей жены начали появляться сторис, в которых та рассказывала, как плохо муж с ней обращался: не платил алименты, не оплачивал отпуск, детсад и ипотеку, и даже пытался отобрать у нее жилье.