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Posted 25 октября 2021, 15:32

Published 25 октября 2021, 15:32

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Труп мужчины найден на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

Труп мужчины найден на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

25 октября 2021, 15:32
Фото: 1MI.
Тело мужчины вечером 25 октября обнаружено на улице Ломоносова, 5 в Нижнем Тагиле. Труп лежит вблизи первого подъезда.

Сначала никого поблизости не наблюдалось, однако совсем скоро на место инцидента подъехала скорая медицинская помощь и полиция, рассказал очевидец происшествия. Отмечается, что на сотрудниках правоохранительных органов были надеты каски, а при себе они имели оружие, сообщает в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Факт инцидента редакции TagilCity.ru подтвердили в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила.

Мужчина найден, проводится проверка,рассказали в СК по Ленинскому району.

Напомним, тагильчане нашли труп мужчины утром 18 октября на общественной остановке «Карьер» на ГГМ.

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