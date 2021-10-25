Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области

Posted 25 октября 2021, 05:37
Published 25 октября 2021, 05:37
Modified 24 декабря 2024, 18:05
Updated 24 декабря 2024, 18:05
Теперь с 25 октября 2021 года QR-коды нужно предъявлять при посещении:
Ранее сообщалось, что QR-коды действуют в течение одного года, если в них не указан срок. Если же предоставляется справка из больницы, то срок снижается до полугода.
Напомним, также для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, объявлен режим самоизоляции. С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области будут нерабочие дни. Однако в детских садах будут работать дежурные группы, а медучреждения будут принимать в штатном режиме пациентов.