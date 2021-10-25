Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области

Напомним, также для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, объявлен режим самоизоляции. С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области будут нерабочие дни. Однако в детских садах будут работать дежурные группы, а медучреждения будут принимать в штатном режиме пациентов.