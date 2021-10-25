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Posted 25 октября 2021, 05:37

Published 25 октября 2021, 05:37

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области

Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области

25 октября 2021, 05:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Указ о посещении госучреждений, музеев, библиотек и других по QR-кодам начал действовать в Свердловской области. Соответствующий указ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Теперь с 25 октября 2021 года QR-коды нужно предъявлять при посещении:

  • зданий и сооружений госорганов Свердловской области;
  • органов местного самоуправления муниципальных образований региона;
  • госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников);
  • библиотек;
  • музеев;
  • выставочных центров;
  • объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).

Ранее сообщалось, что QR-коды действуют в течение одного года, если в них не указан срок. Если же предоставляется справка из больницы, то срок снижается до полугода.

Напомним, также для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, объявлен режим самоизоляции. С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области будут нерабочие дни. Однако в детских садах будут работать дежурные группы, а медучреждения будут принимать в штатном режиме пациентов.

#Ирина Кирилова#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость
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