Жителям Иркутской области пообещали iPhone 13 за участие в конкурсе о вакцинации

На сегодняшний день в Иркутской области хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились более семисот тысяч человек — около 30% от всего населения региона и почти 37% — от числа совершеннолетних граждан. А оба компонента вакцины сделали свыше 580 тысяч человек — 24,5% от численности жителей региона и 32,4% от взрослого населения. Для вакцинации было использовано около 1,3 миллиона доз вакцины, сообщает 38rus.com.