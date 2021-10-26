Из-за массового сбоя в системе поликлиники Екатеринбурга приостановили свою работу

Posted 26 октября 2021, 08:37
Published 26 октября 2021, 08:37
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
Жители Екатеринбурга возмущены массовым неполадками в работе поликлиники № 2 расположенной на улице Шварца и больнице № 7 на улице Вилонова. Горожане не могут посетить врача из-за проблем в системе.
Медицинские работники на неопределенный срок прекратили свою работу несмотря на то, что в очередях стоят люди с серьезными жалобами. Те, кто пришел закрыть больничный также не могут попасть к своему лечащему врачу.
С утра не работают компьютеры. Люди сидят в гигантских очередях. Многие просто уходят, потому что неизвестно, когда компьютеры заработают, сообщила читательница портала E1.RU.
Посетители и врачи медицинских учреждений полагают, что проблемы могут затянуться как минимум на два-три часа. Однако в Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, неполадки будут устранены в ближайшее время:
В поликлиниках идет обновление программного продукта. В течение часа работа будет восстановлена.